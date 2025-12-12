América le abriría la puerta de salida a Igor Lichnovsky y Víctor Dávila para liberar cupos de extranjeros

Tras un segundo semestre desastroso y que estuvo lejos de cumplir con las expectativas, Club América empezó a delinear la campaña par el Clausura 2026 con importantes cambios en la plantilla que incluyen a dos chilenos.

Según el portal 365Scores, el conjunto azulcrema le abriría la puerta de salida tanto al defensa Igor Lichnovsky y el delantero Víctor Dávila, quienes tuvieron una campaña bastante decepcionante.

El zaguero, por ejemplo, estuvo un largo periodo sin poder sumar minutos por una lesión que arrastraba desde 2024 que impidió que lo inscribieran en los torneos. Así y todo, se afianzó como titular en la segunda parte del año aunque con un desempeño irregular.

Por su parte, el atacante anotó siete goles en el primer semestre, pero luego su nivel decayó y cerró el torneo de Apertura 2025 con solo un tanto en trece cotejos.

De acuerdo con el citado medio, las "águilas" buscarían desprenderse de los nacionales para liberar cupos de extranjeros pensando en el mercado de pases.

(Imagen: Luis Garduño)

PURANOTICIA