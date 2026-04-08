Álvaro Madrid proyecta su continuidad en Colo-Colo, pero condiciona su compra a que Everton reciba un beneficio

Una pieza fundamental para el esquema del entrenador Fernando Ortiz es en lo que se ha transformado Álvaro Madrid dentro de la oncena titular de Colo-Colo. El mediocampista logró ganarse un lugar destacado en el equipo, pese a que su arribo a la institución se dio con un perfil bastante bajo.

Más allá de su funcionamiento colectivo, el impacto del jugador en el "Cacique" se ha reflejado directamente en el marcador. Hasta la fecha, el volante ha matriculado tres anotaciones fundamentales, las cuales han coincidido exactamente con tres triunfos para la escuadra alba.

Durante una reciente entrevista concedida a los canales de comunicación oficiales del cuadro popular, el futbolista analizó su presente. "este mes y medio ha sido super bueno, me he sentido cómodo en el buen sentido. Muchos cercanos son colocolinos y me han hecho sentir lo contentos que están conmigo", expresó.

Al abordar su traspaso desde Everton hacia el conjunto de Macul, el centrocampista reconoció las diferencias de su nuevo entorno. "es diferente la repercusión y la exposición que tenemos acá, pero allá tenía un rol importante y me lo tomaba de la misma forma que acá", aseguró.

En esa misma línea, el deportista profundizó sobre su estado actual y la forma en que encara los desafíos. "Llegué en un momento de madurez. A veces uno comete el error de pensar en lo que viene en diciembre y no tiene que ser así, hay que ponerse objetivos en el corto plazo", añadió.

El oriundo de Valparaíso también tuvo palabras para lo que podría ocurrir con su permanencia en la institución alba a largo plazo. "Si me va bien este año, conlleva que se efectúe la compra. Me gustaría que me compren, pero dejándole algo a la institución que me formó, que me vio nacer y que todos saben la historia que tengo allí", manifestó respecto a una eventual adquisición de su carta.

Para finalizar, Madrid enfatizó cuáles son sus máximas aspiraciones vistiendo la camiseta del "Cacique". "Mi meta es salir campeón, es un sueño de chico también. Fui campeón con Everton en la B, pero hacerlo a nivel nacional sigue siendo un sueño. Es el mismo sueño que tenemos todos", concluyó.

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