Álvarez y posible regreso de Vargas a la U: "Me provoca el mismo respeto que Díaz y Aránguiz"

Universidad de Chile enfrentará este sábado a Unión Española en el estadio Santa Laura por uno de sus partidos pendientes de la primera rueda de la Liga de Primera.

De cara al cotejo ante los hispanos, el cuadro azul tendrá varias bajas, como la de Rodrigo Contreras por su expulsión ante Deportes Iquique, y la de Franco Calderón, por problemas físicos tras la práctica del jueves. El técnico del conjunto estudiantil, Gustavo Álvarez, se refirió al tema en la conferencia de prensa de este viernes.

"Rodrigo (Contreras) siempre dije que hice un gran esfuerzo físico que fue el último junto con Di Yorio y necesita jugar y cuando empieza a jugar seguido se nota rápido la evolución. Fue una pena su expulsión, pero tenemos como reemplazarlo, tiene nombres propios que lo hacen bien", comenzó diciendo sobre el delantero.

En cuanto al defensa, sostuvo: "(Franco) Calderón lo vamos a probar ahora, voy a ser claro si corre riesgo no va a jugar. Entonces él, ni ningún jugador, lo vamos a probar ahora. Si está bien jugará, sino se recuperara para el próximo partido".

En otro tema, el estratego argentino de la U fue consultado por el posible regreso al club de Eduardo Vargas como refuerzo en este mercado de fichajes, tras su salida de Nacional de Uruguay. Sin embargo, el DT evitó de hablar de eventuales incorporaciones.

"A mí el nombre me provoca el mismo respeto que cuando se me nombró a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Después, con respecto a puestos a reforzar, yo no digo cuales son los nombres, ya ocupamos uno y quedan dos disponibles y un presupuesto determinado".

"Hay una secretaria técnica que trabaja en nombres y yo prefiero no hablar de nombres ni de puestos. Hay un equipo que juega mañana y no quiero generar intranquilidad", sentenció Álvarez.

