Álvarez valoró lo hecho por la U en Copa Sudamericana: "Este equipo se plantó, propuso y compitió de igual a igual"

El director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, analizó la derrota por 1-0 ante Lanús en Buenos Aires, que significó la eliminación azul en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El entrenador valoró el esfuerzo de sus dirigidos, pero también se refirió a las jugadas polémicas que marcaron el encuentro.

Respecto a los goles anulados y a la posible mano de Eduardo Salvio en la jugada que antecedió al tanto argentino, el DT fue cauto. “No la vi en video, la tengo que revisar. Son jugadas que desde mi ubicación no fueron evidentes”, señaló, evitando emitir juicios tajantes sobre el arbitraje.

En su análisis táctico, explicó que el plan de juego se cumplió durante gran parte del encuentro. “Sabíamos que Lanús tenía tres formas de generar peligro: la presión alta, las transiciones rápidas y algún error nuestro en salida. Por eso planteamos jugar en campo rival, atentos a las pérdidas y marcando bien los espacios. En el primer tiempo eso se logró, pero en el segundo intentamos arriesgar más y buscar el triunfo”, comentó.

El técnico destacó el desempeño colectivo pese a la eliminación. “No tienen por qué mirar el suelo. Siento el mismo orgullo por ellos que si hubiéramos ganado. No hay mayor satisfacción para un entrenador que ver un equipo entregarse por una idea. Este plantel me representa totalmente”, expresó emocionado.

El DT también dedicó palabras especiales a los hinchas de Universidad de Chile, a quienes lamentó no haber podido regalarles una final continental. “El público de la U es especial, siente una pasión genuina y profunda. Me duele no haberles dado esta alegría, porque han pasado muchos años de frustraciones y uno quiere devolverles felicidad”, dijo.

Finalmente, el entrenador valoró la jerarquía y el carácter del plantel durante toda la campaña internacional. “De local se ganan puntos, pero de visita se construyen historias. Este equipo siempre se plantó, propuso y compitió de igual a igual, incluso ante rivales con mayor historia. Me emociona profundamente lo que logramos juntos”, cerró Álvarez.

PURANOTICIA