Álvarez le pone presión a su dirigidos en la lucha por el título: "No puede pasar un año más, tiene que ser este"

Con la goleada del lunes ante Unión La Calera, Universidad de Chile se mantuvo en la lucha por el título de la Liga de Primera, pues los azules treparon al segundo lugar y quedaron a tres puntos del líder Coquimbo Unido.

El técnico del conjunto estudiantil, Gustavo Álvarez, se refirió este viernes a la pelea por el trofeo y en conferencia de prensa descartó que su equipo sea favorito: "Yo no considero que seamos favoritos, porque eso sería subestimar a los rivales y perder la humildad".

Agregó que "me parece que somos un equipo con posibilidad de competir por el título nacional desde lo futbolístico y con la obligación de salir campeones por los años que el club no lo consigue. Me parece que no puede pasar un año más, tiene que ser este".

Sobre el duelo donde el lunes recibirán a Cobresal, equipo al que todavía no ha podido vencer, el estratego argentino sostuvo: "El partido lo analizamos independiente de la racha favorable que tenemos como local y la racha negativa que tenemos contra Cobresal. Es una historia aparte, sabemos que es un rival difícil que sabe a lo que juega. Hace 8 años que tiene el mismo entrenador, que no es normal. Entonces cuando hay un equipo con una idea tan clara, eso marca un convencimiento. Nosotros también estamos convencidos de lo nuestro. Estratégicamente estamos preparando el partido y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar el lunes".

Consultado por el fichaje del volante uruguayo Sebastián Rodríguez, explicó: "Nosotros buscamos determinadas características para jugadores que se desempeñan en el mediocampo. La primera tiene que ser generador de juego, eso provoca que las acciones de ataque en un partido sean mucho mayores que las de defensa. Segundo, experiencia y carácter para jugar en un equipo grande. Y tercero, intensidad para recuperar, sabiendo que las acciones defensivas deberían ser menores que las ofensivas por lo que dije en el primer punto".

En cuanto a la salida de Gonzalo Montes, comentó: "Son momentos de los jugadores y el análisis que hago de Gonzalo es el mismo que hago de los 17 jugadores que llegaron al club bajo mi conducción. Sería extenso detallarlo uno por uno, pero se merecen el mismo análisis. Me parece injusto hablar de uno y no hablar de los otros 17".

Además, el ex DT de Huachipato se refirió al frustrado traspaso de Matías Sepúlveda al fútbol brasileño: "Siempre que hay posibilidad de transferencia de jugadores, mi postura es que si es favorable para el jugador y el club estando el mercado abierto, desearle siempre lo mejor y que sea en beneficio de su crecimiento. No se dio (su salida) y el camino es muy simple. Me parece que él está en un club muy grande, en una liga competitiva, con posibilidad de jugar torneos internaciones, de ser nominado a la Selección y tiene más de un motivo para estar enfocado y con buen ánimo".

