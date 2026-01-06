Alto directivo de Sevilla confirmó la continuidad de Alexis Sánchez

Desde Sevilla decidieron romper el silencio y abordaron los rumores de los últimos días con respecto al futuro de Alexis Sánchez, quien ha sido vinculado a Corinthians e Inter de Porto Alegre de cara a la segunda parte del año.

El secretario técnico del conjunto blanquirrojo, José Ignacio Navarro, conversó con DAZN y confirmó la continuidad del "Niño Maravilla, al menos, hasta el término de su contrato una vez que concluya la temporada.

El dirigente apuntó en la charla que "creo recordar que en su contrato no tiene ninguna cláusula para salir ahora en invierno".

"En junio se verá, pero ahora mismo tanto la dirección deportiva, como el club y el entrenador Matías Almeyda, estamos muy contentos con su presencia en el Sevilla", complementó.

De todas maneras, la idea de los clubes brasileños, en particular del cuadro gaúcho, sería acordar un precontrato con el tocopillano para que se integre a las filas del equipo a contar de julio cuando ya sea jugador libre.

