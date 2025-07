Almirón revela que a Cortés "le atrae la posibilidad" de ir a Peñarol y lo deja fuera de la citación ante O’Higgins

Colo-Colo se alista para el amistoso de este sábado ante Real Valladolid, el segundo partido ante el cuadro español por el centenario del "Cacique", y el duelo del domingo ante O'Higgins en San Fernando por el Campeonato Nacional.

Y en la antesala a estos encuentros, el técnico de los albos Jorge Almirón, habló en conferencia de prensa donde fue consultado por el futuro de Brayan Cortés, quien podría partir a Peñarol de Uruguay.

"Hablé con Brayan, está la posibilidad abierta (a Peñarol), le atrae la posibilidad y después es algo de negociaciones", comenzó diciendo el estratego argentino.

"Está entrenando normal, para este partido no lo voy a considerar por estas cosas que tiene en la cabeza. Lo importante es que esté tranquilo, está esa posibilidad y hasta que no se termine lo dejo tranquilo, Fernando (De Paul) sigue atajando, se suma Villanueva y si Brayan sigue en el club porque tiene contrato, seguirá entrenando y estará dispuesto a jugar si no se arregla", añadió.

Además, el ex DT de Boca Juniors agregó que el golero iquiqueño "tiene mucha experiencia, Colo-Colo te prepara para jugar en cualquier equipo y es el arquero de la Selección, está acostumbrado a la presión, Peñarol es un equipo grande y jugará Copa Libertadores".

Sobre las motivaciones del cancerbero para querer emigrar del Monumental a Peñarol, sostuvo: "Es una decisión familiar también, un montón de cosas, y la relación con Brayan es buena en lo profesional pero hay un cariño especial porque atajó casi la mayor parte de los partidos siendo yo el entrenador, y le tengo un gran respeto por su trayectoria. Después lo que decida el jugador está bien, si se va le voy a desear lo mejor como a cualquier jugador y si se queda, felices porque tenemos un arquero de una gran categoría".

PURANOTICIA