Almirón desdramatiza la igualdad ante Palestino de cara a la Libertadores: "Vamos a andar bien, que la gente no se desespere"

Un deslucido empate a uno fue el que consiguió Colo-Colo en el estadio Monumental frente a Palestino, líder de la Liga de Primera, generando gran incertidumbre de cara a su estreno por Copa Libertadores, programado para el próximo martes ante Atlético Bucaramanga.

Aunque el cuadro albo no creó demasiadas ocasiones de riesgo reales sobre el pórtico árabe, particularmente en la fracción inicial, el técnico Jorge Almirón destacó la actuación de sus dirigidos, argumentando que a su juicio debieron quedarse con los tres puntos.

"Merecimos ganar. En el primer tiempo tuvimos dudas, pero en el segundo hubo situaciones claras de gol. La sensación es de quedarnos cortos. Hicimos el esfuerzo para ganar y si ganábamos, era normal", aseguró el estratego en conferencia de prensa.

En la misma línea, el ex DT de Boca Juniors expresó manifestó sus reparos al accionar del colegiado Felipe González, puntualizando que "el partido se frenó e hizo largo. Si no tienes precisión, hay que empezar de vuelta y se hizo lento todo. El árbitro tiene que darse cuenta que el trámite debe ser más ágil. Se debe jugar más fútbol. Se hace muy lento y difícil jugar así".

Por último, al margen de la irregularidad mostrada en este inicio de temporada, el argentino vio con buenos ojos el debut copero y aseguró que "estamos preparados. Vamos a andar bien, que la gente no se desespere. Hoy enfrentamos a un equipo que juega bien y no te hace fácil el partido. En el segundo tiempo nos afirmamos mejor".

"No es que cambie mucho de un partido a Copa Libertadores. A mí me gustó. Podemos hacer un buen partido de visitante. Tenemos jugadores de experiencia y jerarquía para hacer un buen partido. No me alarma mucho", sentenció Almirón.

