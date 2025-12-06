Almeyda sale al paso de críticas a Alexis y cuenta por qué no asumió la Selección Chilena

En la antesala del duelo entre Sevilla y Valencia —programado para este domingo a las 12.15 horas de Chile— el director técnico del cuadro andaluz, Matías Almeyda, abordó dos temas relacionados con el fútbol chileno, destacando especialmente su respaldo a Alexis Sánchez.

El delantero nacional ha sido cuestionado en los últimos días por la prensa española debido a su rendimiento en la Copa del Rey. Sin embargo, Almeyda salió en su defensa y elogió su compromiso con el club. “Ojalá hubiese gente que amase el fútbol como él. Él no tenía obligación de ir a ningún club, pero eligió este lugar y es uno de los que menos cobran”, afirmó el entrenador argentino.

El técnico también apuntó a la presión mediática que rodea al jugador. “En el fútbol hay mucha envidia. Se espera el fracaso constantemente porque vende más que el triunfo”, señaló, agregando que, aunque Sánchez “no estuvo muy fino” en su último partido, “trabajó mucho”, razón por la cual seguirá confiando en él para los desafíos que vienen.

Además, Almeyda sorprendió al confirmar que estuvo a un paso de asumir como seleccionador de Chile, antes de la contratación de Ricardo Gareca. “Es verdad que estuve cerca. Estaba muy entusiasmado porque era un gran reto”, reveló. No obstante, explicó que finalmente no se concretó debido a una cláusula de rescisión “muy alta” en ese momento, que hacía inviable su salida del club donde dirigía entonces.

El Sevilla se prepara para enfrentar a Valencia, mientras Almeyda reafirma su apoyo a Sánchez y recuerda el proyecto que casi lo trajo a la Roja.

