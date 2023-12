Alfredo Stöhwing y posible salida de Gustavo Quinteros de Colo-Colo: "No hemos analizado otras alternativas"

Tras obtención de la Copa Chile, la atención en Colo-Colo está puesta en evaluar la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, quien se ha mantenido al mando del equipo desde la temporada 2020, oportunidad en que salvó a los "albos" del descenso.

A la llegada del equipo a Santiago desde Iquique, uno de los que tomó la palabra fue, Alfredo Stöhwing, quien, fiel a su estilo, mantuvo el hermetismo con respecto a lo que ocurrirá con el estratego.

"A nosotros nos corresponde opinar en el directorio de Blanco y Negro, no antes, porque sería una falta de respeto. Yo tengo una buena impresión y un agradecimiento con el cuerpo técnico. Así que ya lo veremos en la reunión", sostuvo el timonel del cuadro popular en declaraciones recogidas por radio ADN.

En la misma línea, planteó que "ahora hay que hacer un diagnóstico y no me puedo anticipar. Me siguen gustando los procesos, sigo encontrando muy bueno el cuerpo técnico de Quinteros. No ha cambiado mi posición en eso, pero habrá que ver qué pasa mañana en la reunión".

Por otra parte, el mandamás del "Cacique" descartó de plano que estén evaluando un plan B, asegurando que "no hemos analizado otras alternativas y no nos hemos reunido con nadie".

En otro orden de cosas, se refirió a la no clasificación directa a fase de grupos de Copa Libertadores, puntualizando que "por supuesto que es un golpe, nos hubiera venido muy bien tener ese ingreso. Es un problema, pero ya veremos cómo salir adelante".

PURANOTICIA