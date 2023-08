Alfredo Stöhwing aseguró que en Colo-Colo no han recibido ofertas por Damián Pizarro

Desde hace días que trascendió que Damián Pizarro podría partir de Colo-Colo ante una supuesta oferta millonaria del Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Sin embargo, el propio presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, aclaró que en la concesionaria que administra al cuadro albo no ha llegado ninguna propuesta por el atacante.

"Nunca se ha tocado, no conozco ninguna oferta ni jamás ha habido alguna conversación sobre eso. No me gusta ponerme en situaciones en las que no hay nada concreto, entonces de cualquier jugador que llegue una súper oferta puede ser atractivo, pero para qué ponerse en teorías en este momento. Hasta el momento, no habiendo ninguna oferta no es tema en el Directorio", expresó el timonel.

Sobre los jugadores jóvenes del club, el mandamás sostuvo: "La visión es que tengan un periodo en que se consoliden, que aporten a Colo-Colo, que tengamos un plantel con el objetivo de 60/40 y no estamos pensando como objetivo el tratar que se vayan lo antes posible".

Por último, Stöhwing comentó: "No es el ideal y yo no sé de dónde sale tanto rumor y tanta cosa específica, no sabiendo nada nosotros. Es un tipo de campaña inentendible, tantos medios diciendo algo que no es cierto. No es lo ideal, pero un jugador de Colo Colo tiene que estar preparado para eso".

PURANOTICIA