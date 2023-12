Alfredo Stöhwing admite que "no hay nombres por el momento" para ser nuevo entrenador de Colo-Colo

Colo-Colo continúa en la intensa búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la temporada 2024, luego de la salida de Gustavo Quinteros, quien hace una semana abandonó la banca del conjunto de Macul.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de complicaciones, tal como reconoció el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, que confesó que será difícil tener un sucesor para el argentino-boliviano de aquí al 31 de diciembre.

"Estuvimos analizando el tema, la gerencia deportiva presentó su metodología de trabajo y perfil, y este periodo de fiestas y de vacaciones no ha sido cómodo para avanzar. No hay nombres por el momento", comentó.

"Dado el problema de los días en que estamos, no veo muy probable que sea antes de fin de año, a nosotros lo que nos interesa es que sea lo antes posible, pero no apresurarnos y sacrificar la calidad de un nombre", agregó el mandamás tras una reunión de directorio.

En la misma línea, se excusó recordando que "a decisión de la no renovación de Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico la tomamos hace muy poco, así que después de eso solo fue posible iniciar conversaciones, llevamos muy pocos días hábiles".

De todas maneras, el timonel del elenco popular aseguró que "no hay una fecha límite", para la contratación de un estratego y reveló un par de nombres que estuvieron en la órbita del club.

"Nos informó la gerencia deportiva que estuvieron considerados los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero no estaban disponibles por distintas razones, así que no siguió ese análisis, solo esos dos nombres se mencionaron como que no seguían en carpeta", reveló.

PURANOTICIA