Alfonso Parot y su salida de Universidad Católica: "Soy hincha del club, no de Cruzados"

Consumada la derrota frente a Coquimbo Unido en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, uno de los futbolistas que alzó la voz en Deportes Limache fue Alfonso Parot, experimentado defensa nacional identificado con Universidad Católica.

En conversación con TNT Sports y al margen del resultado obtenido ante los piratas, "Poncho" tuvo palabras de agradecimiento para la directiva del cuadro cervecero, que lo sumó a las filas del equipo luego de su inesperada salida del conjunto precordillerano.

"Estoy muy contento acá, muy agradecido del club. En esta última etapa dije que ya no iba a seguir, pero me llamaron y convencieron con el proyecto deportivo que me ofrecieron", comentó el zaguero, quien no eludió la pregunta cuando fue consultado por su partida desde el elenco estudiantil.

En ese sentido, el multicampeón con la UC reconoció que abandonar la institución "fue un golpe muy duro, que no me esperaba. En toda negociación hay dos partes y si una de las partes dice que ya está, a la otra solo se le informa. Por eso me tomó de sorpresa, no sé cuánto tiempo estuve negociando solo".

Asimismo, remarcó que "no se me dio el respeto que me gané en cancha. Hubiese esperado una forma distinta, no en un café, no el mismo día que llegaba otro referente del club (Gary Medel). Se hicieron muchas cosas mal, por eso digo que soy hincha del club Universidad Católica, no de Cruzados (concesionaria que administra al equipo)".

Por último, Parot admitió que "el dolor sigue y va a estar toda la vida. Mi sueño y mi mayor anhelo era salir del fútbol profesional desde el club de mis amores, pero estoy feliz y contento. Yo siempre voy a seguir siendo hincha a morir del club Universidad Católica".

