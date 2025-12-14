Alexis volvió a maravillar a la hinchada y prensa de Sevilla: "Aportó calidad todo el partido"

Alexis Sánchez volvió este domingo a la titularidad en Sevilla. Y si bien el delantero chileno no se hizo presente en el marcador en la goleada por 4-0 ante Real Oviedo, tuvo una actuación destacada. Tal es así que cuando fue reemplazado a los 76 minutos, los aficionados andaluces lo despidieron entre aplausos y vítores.

Pero no sólo los seguidores de Sevilla alabaron al Niño Maravilla, sino que la prensa local también lo hizo: “Esta vez sí, el Alexis que necesita el Sevilla. Inició la jugada del primer gol y estuvo aportando su calidad todo el partido. Incluso tuvo tiempo de dar alguna lección magistral a Oso. Fundido y ovacionado al ser cambiado”, escribió El Desmarque, que además lo calificó con nota siete.

En tanto, Estadio Deportivo, que le dio un 6,5, señaló que "en un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio".

