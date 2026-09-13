Alexis Sánchez y Montreal caen ante Colorado y siguen últimos en la MLS

Definitivamente no despega. Ni Alexis Sánchez en lo particular, ni su equipo, Montreal, en lo general.

El sábado por la noche, la escuadra que dirige Philippe Eullaffroy sumó su cuarta derrota consecutiva en la MLS al caer como visita ante Colorado Rapids por 1-0.

El único tanto del partido fue marcado por Paxten Aaronson (43’) de lanzamiento penal.

Sánchez entró a la cancha a los 58’ para reemplazar a Wikelman Carmona, pero el chileno no tuvo gran participación en el juego. El portero chileno Tomás Guillier, en tanto, ni siquiera estuvo en la banca.

Tras esta nueva caída, Montreal se mantuvo en el decimoquinto y último lugar de la Conferencia Este con 21 unidades. Su próximo partido será frente a Vancouver Whitecaps por el Canadian Championship este miércoles 16 de septiembre.

En otros compromisos de la jornada estadounidense, el defensor chileno Benjamín Kuscevic fue titular y actuó durante 80 minutos en la derrota de Toronto FC por 3-0 frente a Orlando City, mientras que el atacante Gonzalo Tapia entró desde el comienzo y salió sustituido a los 71’ en la caída de Columbus Crew por 1-0 ante New York Red Bulls.

PURANOTICIA