Alexis Sánchez volvió a sumar minutos en la derrota del Sevilla ante Espanyol por la Liga de España

Alexis Sánchez tuvo un amargo regreso a la acción con el Sevilla, conjunto que también contó con la presencia de Gabriel Suazo en la derrota por 2-1 ante Espanyol por la decimotercera fecha de La Liga.

Si bien el cuadro "periquito" tomó las riendas del pleito durante los primeros minutos y puso contra las cuerdas al equipo de los chilenos con varias ocasiones claras de peligro (3', 4' y 6'), poco a poco la visita fue trasformando en figura al portero Marko Dmitrovic.

El cancerbero serbio se lució con grandes intervenciones ante Akor Adams (16') y Gerard Fernández (20'), que antes había tenido un disparo al palo (17'). Incluso Suazo (36') exigió al golero con una potente volea que el balcánico alcanzó a desviar con las piernas cuando iba en dirección contraria.

Sin embargo, el elenco catalán sorprendió a los andaluces con un gol en el arranque del complemento. Tyrhys Dolan recibió el balón por el sector derecho y tuvo todo el tiempo del mundo para enviar un centro que cabeceó en completa soledad Pere Milla (47') para abrir la cuenta en el estadio Cornellà-Prat.

En el 71', cuando ambas escuadras habían entrado en una dinámica de ida y vuelta, el "Niño Maravilla" hizo ingreso a la cacha a un mes de la lesión sufrida ante Real Sociedad. En sus casi 20 minutos en cancha, el tocopillano estuvo sumamente movedizo y participativo en ataque, pero no alcanzó para que los pupilos de Matías Almeyda pudieran convertir.

En la recta final del cotejo, Roberto Fernández (84') aumentó las cifras para el dueño de casa y cuando parecía que el duelo estaba sentenciado, Leandro Cabrera no pudo despejar un frentazo de Marcao y terminó cometiendo autogol (86').

De esta manera, el combinado blanquirrojo se estancó en el undécimo puesto con 16 puntos,sumando dudas de cara al derbi de este domingo con el Real Betis de Manuel Pellegrini.

(Imagen: Alejandro García)

PURANOTICIA