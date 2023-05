Alexis Sánchez tras ser premiado como el mejor de la temporada en el Marsella: "Me hubiera gustado darle un título a la afición"

Pese a su destacada temporada, Alexis Sánchez no pudo clasificar de manera directa a la próxima edición de la Champions League con el Olympique de Marsella, pues tras la derrota por 2-1 ante el Brest, por la penúltima fecha de la Ligue 1, el cuadro focense se tendrá que conformar con disputar una de las rondas previas del certamen continental.

Además, la caída puso aún más en incertidumbre la continuidad del delantero chileno en el club, con el cual todavía no define si renovará contrato. Como si fuera poco, el goleador histórico de la Roja dejó un mensaje con algunos tintes de despedida.

"Este año he aprendido del club, cuando llegué. He conocido a los jugadores y a la afición, estoy contento por haberme elegido el jugador de la temporada, me hubiera gustado dar un título a la afición, a la gente y a este club", expresó en declaraciones al club tras ser premiado como el mejor jugador de la temporada.

"Estuvimos cerca, tuvimos la chance de ser campeones, pudimos ganar una de las copas y que esto nos sirva de experiencia. Cuando llegué el primer día dije que quería ganar trofeos y capaz que ninguno me creyó, llegué acá y me di cuenta que este grupo es grande, contento por elegirme, hay que seguir luchando por lo que uno quiere", añadió.

Además, agregó: "Cuando estábamos disputando la Copa de Francia la gente quería que diéramos más, también en el campeonato cuando íbamos segundos atrás de París, creo que la gente estaba motivada y se nos escapó la oportunidad, que sirva de experiencia".

Sánchez espera definir en los próximos días su futuro, donde ya se habla de una posible partida a la Juventus junto al técnico Igor Tudor, como también ha sido vinculado a otros clubes como el Galatasaray de Turquía.

