Alexis Sánchez tendría un "acuerdo avanzado" para transformarse en refuerzo de Internacional de Porto Alegre

El anhelo de repatriar a Alexis Sánchez para el segundo semestre de esta temporada 2026 se ha convertido en el principal objetivo de Universidad de Chile. Esta ilusión toma fuerza debido a las constantes versiones surgidas en España, las cuales dan por hecho que el atacante nacional emprenderá su retorno a Sudamérica.

La prensa hispana ha sido enfática en señalar que el jugador tocopillano pondrá fin a su etapa en el Viejo Continente. De hecho, los reportes indican que no extenderá su vínculo contractual con el Sevilla una vez que finalice la actual campaña, cerrando así definitivamente su ciclo en el fútbol europeo.

No obstante, la parcialidad de los fanáticos azules deberá armarse de paciencia. La razón radica en una reciente información divulgada por el diario Marca, donde se revela que el goleador histórico de la Roja ya posee un "acuerdo avanzado" para recalar como flamante incorporación del Internacional de Porto Alegre.

La misma publicación detalla que desde la directiva del conjunto gaúcho han dejado entrever que las tratativas para fichar al atacante criollo se encuentran bastante bien encaminadas.

A pesar de este escenario, el portal Estadio Deportivo aportó un matiz importante a la situación. El medio sostuvo que no se puede descartar una eventual continuidad del chileno en el elenco andaluz, especialmente luego de erigirse como el héroe del Sevilla al conseguir una victoria clave frente a la Real Sociedad, un resultado vital para alejarse de la lucha por el descenso.

(Imagen: @Sevillafc)

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