Alexis Sánchez suma minutos en amistoso del Udinese en plena incertidumbre por su futuro

A pesar de que en Italia habían asegurado que Alexis Sánchez partiría del Udinese ante la tensa relación con el técnico Kosta Runjaic, todo indica que el delantero se mantendrá en el club y cumplirá su contrato, el cual culmina el próximo año.

Es que el goleador histórico de la Roja dio luces de que se quedará, pues este martes fue parte del equipo suplente que jugó un amistoso en la derrota por 3-2 ante Cjarlins Muzane (club de la Serie D italiana), donde el tocopillano ingresó en los 12' del segundo tiempo. Con esto volvió a jugar por el cuadro de Friuli tras más de dos meses.

El bicampeón de América con la Selección chilena estuvo entre los jugadores que no vieron acción el lunes por la Copa Italia ante Carrarese Calcio, donde ganaron por 2-0, y que participaron en esta jornada en un duelo a puertas cerradas en el Polideportivo Bruseschi.

Consignar que el atacante, incluso, se perdió la pretemporada con el elenco bianconero y hasta fue vinculado en el Fenerbahce de Turquía, donde se podía reencontrar con el carismático entrenador portugués José Mourinho, quien lo dirigió en el Manchester United. Sin embargo, nunca se concretó una oferta formal.

En tanto, Damián Pizarro, el otro chileno que milita en el conjunto de Friuli, también vio acción e ingresó al inicio del segundo tiempo.

Cabe señalar que el Udinese debutará en la nueva temporada del Calcio el próximo lunes 25 de agosto ante Hellas Verona, donde ya se podría determinar si Sánchez estará finalmente en el equipo.

(Imagen: Udinese)

PURANOTICIA