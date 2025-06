Alexis Sánchez sentencia tras la derrota de Chile que "la Generación Dorada está enterrada" y que "todo se hizo muy mal"

Pese a la ilusión que existía para que la Selección chilena revirtiera su realidad en las Clasificatorias, el elenco nacional perdió 2-0 en su visita a Bolivia y quedó fuera de un Mundial por tercera ocasión consecutiva.

En conversación con la transmisión oficial del partido, el delantero y capitán de la Roja, Alexis Sánchez, transparentó su tristeza y frutración por el opaco presente del "Equipo de Todos" e hizo un llamado a la autocrítica de todos los actores.

"Obviamente triste, no esperábamos vivir esta situación. Hay que hacer autocrítica y seguir trabajando. Pedirle perdón a la gente de Chile, todos tenemos responsabilidad y hay que apoyar a los jóvenes. (...) Todo se hizo muy mal, en la organización y todo, y en lo personal estoy triste, no sé que decir, no se puede hacer nada", subrayó el goleador histórico del combinado criollo.

Consultado sobre si este resultado marcaba el final de la denominada 'Generación Dorada', el "Niño Maravilla" subrayó que "hace tres años que ya está el recambio, la 'Generación Dorada' ya se terminó, está enterrada. Hay que trabajar más, estamos muy tristes".

Asimismo, apuntó que "llevo 20 años en la Selección, nunca había vivido esto. Esto es fútbol, no hay nada que hacer, tengo que apoyar a los jóvenes. Me voy triste, caliente, Chile no se merece esto".

Por último, el tocopillano abordó lo que fue su temporada en Udinese y le lanzó una dura crítica al DT bianconero Kosta Runjaic. "Estoy enojado, tuve un entrenador que no entendía mi concepto. Yo soy profesional en todo ámbito, hay jugadores que juegan hasta los 40 años como Modric o Cristiano Ronaldo y creo que puedo ser como ellos, me siento muy capacitado", cerró.

PURANOTICIA