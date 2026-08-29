Alexis Sánchez se reencuentra con Lionel Messi en duelo de la MLS

No tendrá la tensión de los duelos finales de las Copa América 2015 y 2016 ni tampoco de los partidos de antiguas eliminatorias.

Pero igual será un duelo que revivirá imágenes y provocará nostalgias.

Y es que Alexis Sánchez jugará la noche de este sábado su tercer partido en la MLS vistiendo los colores de Montreal enfrentando en Miami (19.30 horas) al Inter del argentino Lionel Messi.

El equipo de Sánchez, y del también chileno Thomas Gillier, está en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, pero está a sólo tres puntos de la postemporada.

El cuadro de Florida, en tanto, es segundo detrás de Nashville.

Sánchez y Messi también jugaron juntos alguna vez.

Fue en Barcelona, donde el chileno estuvo entre 2011 y 2014, y jugó 141 partidos oficiales, ganó seis títulos, convirtió 47 goles y realizó 35 asistencias.

PURANOTICIA