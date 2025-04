Alexis Sánchez se desahoga y envía mensaje tras no jugar en el empate de Udinese ante Bologna

Se esperaba que, tras volver a las canchas la semana pasada en Udinese después de una larga lesión sufrida en marzo en la Selección chilena, Alexis Sánchez sumara más minutos el lunes. Sin embargo, el delantero nacional no se movió del banco de suplentes en el empate sin goles ante el Bologna, por el cierre de la 34° fecha de la Serie A italiana.



Y un día después, el tocopillano se desahogó en redes sociales tras no jugar en el conjunto de Friuli. En se sentido, el atacante nacional publicó imágenes en el campo de entrenamiento y en el gimnasio de su club.



Además, escribió el mensaje: "Aunque otros no lo vean, tú solo sé profesional por el equipo, tus compañeros y por el club".



De esta manera, el ariete nacional expresó su compromiso con el Udinese, pese a los pocos minutos que le ha dado su técnico, el alemán Kosta Runjaic, en la segunda etapa que vive el criollo en el club.



Consignar que hace unos días el goleador histórico de la Roja se refirió a su complicado presente en el elenco bianconero y a las decisiones de su DT, al expresar: "Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido".

PURANOTICIA