Alexis Sánchez reflexiona sobre sus difíciles primeros días en Canadá tras fichar en la MLS

Alexis Sánchez lleva apenas unos días viviendo en Canadá, luego de concretar su fichaje por el FC Montreal, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS). El delantero chileno ya se prepara para afrontar una nueva etapa de su carrera, aunque reconoce que sus primeros días en suelo norteamericano no han sido fáciles.

El atacante nacional abordó las dificultades de su llegada a Canadá, principalmente por encontrarse lejos de su familia, entre ellos su hija Bea y su novia, Alexandra Litvinova.

"Fue una semana de muchos cambios: Viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá", publicó el bicampeón de América con la Roja en Instagram.

"No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre digo, allá vamos otra vez. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje y seguir creciendo", añadió el atacante en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías de su nuevo club, un listado de los equipos que ha defendido a lo largo de su carrera internacional y también una imagen de su hija Bea.

Tras concretar su llegada al fútbol norteamericano, Alexis Sánchez ya trabaja junto a sus nuevos compañeros con miras a su próximo compromiso en la MLS.

El FC Montreal deberá enfrentar este sábado, desde las 19:30 horas, al Inter Miami, en un partido que tendrá como principales figuras al argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez.

El encuentro marcará uno de los primeros grandes desafíos de Alexis Sánchez en esta nueva etapa de su carrera, ahora defendiendo los colores del conjunto canadiense.

(IMAGEN DE @CFMONTREAL)

PURANOTICIA