Alexis Sánchez recibió elogios de su entrenador tras empate de Montreal

El Montreal de Alexis Sánchez, luego de cuatro partidos consecutivos conociendo la derrota, logró rescatar un punto como visitante frente al Seattle Sounders, lo que llevó al entrenador a elogiar el cometido del "Niño Maravilla".

El goleador histórico de la Selección Chilena actuó todo el compromiso disputado en el Lumen Field en el empate a uno que consiguió su escuadra, e incluso fue parte de la acción de juego que significó el 1-0 parcial con el gol de Hennadiy Synchuk.

Philippe Eullaffoy, entrenador del conjunto canadiense, resaltó que Sánchez "fue muy valioso con el balón en los pies y manejó muy bien nuestro juego ofensivo. Tuvo una primera parte de gran calidad. Cuando sufrimos un poco más y nuestro bloque defensivo se repliega, sus cualidades destacan menos".

El Montreal marcha en la última ubicación de la Major League Soccer y ya no tiene la posibilidad de ingresar a la postemporada, pero sí disputará el título canadiense, objetivo al que se refirió su entrenador: "Hemos demostrado nuestra mentalidad y no nos vamos a rendir. El partido contra los Sounders fue importante para prepararnos lo mejor posible para esa final. Supimos manejar el ritmo del juego y nuestros esfuerzos".

La disputa de la corona de Canadá será frente al Forge, encuentro que se disputará este miércoles 21 de octubre a contar de las 21:30 horas y que puede dar el primer título a Alexis Sánchez junto a su equipo.

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