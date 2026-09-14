Alexis Sánchez recibe multa de la MLS por simular una infracción tras complicado inicio en Montreal

Quizás ni el propio Alexis Sánchez imaginaba que su inicio en el CF Montréal sería tan complicado. El delantero chileno todavía no consigue marcar su primer gol con el cuadro canadiense y, durante el último fin de semana, sumó su cuarta derrota consecutiva tras caer por 1-0 ante Colorado Rapids, en un duelo correspondiente a la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, los problemas para el goleador histórico de la Roja no se limitaron a lo ocurrido dentro de la cancha. El atacante nacional recibió una sanción económica por parte de la MLS, agregando un nuevo revés a su complejo comienzo en el fútbol norteamericano.

A través de un comunicado oficial, la liga informó que Alexis Sánchez fue multado por infringir la normativa relativa a la simulación o exageración de una infracción.

El hecho que motivó la sanción ocurrió durante el partido disputado el 9 de septiembre ante Charlotte, encuentro que terminó con una derrota por 2-1 para el conjunto del chileno. La acción cuestionada por la competencia se produjo a los 55 minutos de ese compromiso.

De esta manera, el bicampeón de América con la selección chilena deberá afrontar un castigo económico mientras continúa buscando revertir su difícil presente con el CF Montréal, equipo con el que todavía no ha podido convertir y acumula cuatro derrotas consecutivas.

Eso sí, pese a confirmar oficialmente la sanción, la Major League Soccer no detalló el monto de la multa que deberá pagar el delantero nacional.

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