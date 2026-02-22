Alexis Sánchez recibe duras críticas tras victoria del Sevilla

Alexis Sánchez volvió a estar bajo el foco de la crítica tras el triunfo del Sevilla por 1-0 frente al Getafe, ingresando al partido apenas en el minuto 80. A pesar de la escasa participación, la prensa española no dudó en cuestionar su rendimiento.

El portal El Pespunte calificó al tocopillano con un uno, señalando que tuvo acciones claras que no supo resolver y le faltó acierto en momentos determinantes.

Por su parte, El Correo de Andalucía coincidió en su juicio, afirmando que no hubo rastro del jugador que se esperaba y arruinó un contragolpe con un pase defectuoso.

Otros medios, como El Desmarque, le otorgaron un dos, pero enfatizaron que sus minutos fueron igualmente lamentables, destacando que malogró dos contras y casi compromete a su equipo en defensa.

El portal El Sevillista apuntó que Sánchez se mostró lento en los contragolpes, dificultando que el Sevilla pudiera cerrar el partido con mayor claridad.

Asimismo, Estadio Deportivo criticó que desperdició oportunidades para dejar solo a un compañero en situaciones de ventaja, aunque reconoció que trabajó en la recuperación del balón.

En resumen, el ingreso de Alexis Sánchez no logró mejorar su imagen ni la percepción de su aporte al equipo, generando un debate sobre su continuidad como opción ofensiva en el conjunto de Matías Almeyda.

