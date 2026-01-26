Alexis Sánchez realiza "trabajo parcial" con sus compañeros en el Sevilla y se acerca su regreso a las canchas

Otra grata sorpresa recibió el director técnico del Sevilla, Matías Almeyda, luego del triunfo obtenido el domingo ante Athletic de Bilbao, que le permitió al cuadro andaluz alejarse de la zona de descenso.

Es que de acuerdo a Marca, la práctica regenerativa de este lunes contó con la presencia de Alexis Sánchez, quien se perdió el partido con el elenco vasco por problemas físicos.

Según el citado medio, el chileno "ha realizado trabajo parcial con sus compañeros sobre el césped y comienza a dar pasos hacia su regreso a los terrenos de juego. Una pieza más para el cuerpo técnico, que poco a poco espera ir recuperando efectivos".

De esta manera, el estratego del conjunto nervionense se ilusiona con volver a contar con el "Niño Maravilla" para el encuentro del lunes 2 de febrero ante Real Mallorca por la 22a fecha de La Liga.

