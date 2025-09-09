Alexis Sánchez puso en duda su regreso al fútbol chileno: "Ahora estoy enfocado en Sevilla"

Hace una semana Alexis Sánchez fue oficializado como flamante refuerzo del Sevilla y este martes el delantero chileno tuvo su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del cuadro andaluz.

En la ocasión, el goleador histórico de la Roja se refirió a sus primeros días en el conjunto español y resaltó la madurez con la cual regresa al fútbol español, tras su paso por el Barcelona entre 2011 y 2014.

"Los primeros días han sido intensos y lindos, con entrenamientos, exámenes, viajes, lo normal de cuando llegas a un nuevo club. Estoy con ganas de jugar en este campo, ver a la afición y darle una alegría. El ambiente del grupo está muy bueno. Creo que este año va a ser lindo", comenzó diciendo el tocopillano.

"Sevilla se encontrará con un Alexis más maduro, que decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente. Ahora estoy más maduro y esa madurez quiero que se refleje en los más jóvenes del plantel", añadió.

El atacante nacional, además, le respondió a quienes tiene dudas sobre su capacidad física por sus 36 años: "Cada vez que pasa el tiempo, más fácil veo el fútbol. Para mí, la edad no es un problema. La experiencia y el profesionalismo te pueden hacer llegar muy lejos. Hay jugadores que tienen cierta edad y corren más que un chico de 20 años. Me estoy preparando bastante bien para estar como un chico de 20 años físicamente, esa es mi mentalidad. La edad es un número y tengo que demostrarlo".

Consultado sobre si se piensa regresar al fútbol chileno en un futuro, el bicampeón de América con la Roja respondió: "¿Si voy a volver a Chile? Ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, en estar al mil, en exigirle a mis compañeros, tratar de ayudarlos y darle una alegría a la gente, eso es lo que vengo a hacer".

También fue consultado sobre Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, el archirrival del Sevilla: "Pellegrini es un señor del fútbol. Tuve la oportunidad de hablar con él cuando fue a un entrenamiento de la selección chilena. Tiene todo mi respeto".

Por último, Sánchez se refirió a los dichos de Lamine Yamal, figura del Barcelona, quien calificó como "raro" el fichaje a última hora del chileno en el Sevilla: "Lamine sabe que soy bueno para el fútbol (risas). Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes".

