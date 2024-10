Alexis Sánchez no volvería a jugar este año por la Roja debido a su lesión y a la inactividad

Se esperaba que Alexis Sánchez regresara a mediados de octubre a las canchas tras sufrir una lesión en agosto pasado, la cual le ha impedido redebutar en el Udinese.

Esto le ha significado perderse los partidos de la Roja de septiembre y de octubre por las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Sin embargo, según dieron a conocer en ESPN, las cosas se han complicado para el delantero chileno, quien no juega desde la pasada Copa América de Estados Unidos.

"En la Selección han tenido contacto permanente con la gente del Udinese. De hecho, se habló antes de esta fecha FIFA para ver en qué situación está Alexis Sánchez y era muy difícil convocarlo porque no ha sumado minutos. Su último partido fue con la Selección Chilena en Copa América contra Canadá, y de entonces no suma. Y es muy probable, por lo que se dice en Italia, en la dirigencia de Udinese y el técnico, que no pueda estar para la fecha eliminatoria posterior", aseguraron desde el citado medio.

Incluso, está la probabilidad de que el goleador histórico de la Roja no juegue más en lo que queda de año... al menos por el combinado nacional.

"Está muy difícil que Alexis pueda estar contra Perú y Venezuela, No sólo por lo físico, sino por la falta de fútbol. Son cuatro o cinco meses de inactividad y eso para Gareca es dar ventaja", sentenciaron.

PURANOTICIA