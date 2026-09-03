Alexis Sánchez lamentó un gol anulado en empate del Montreal por el Campeonato Canadiense

Alexis Sánchez sigue sumando minutos en el FC Montreal. El delantero chileno ingresó en el empate a 1 como visita frente al Vancouver Whitecaps, por la ida de la semifinal del Campeonato Canadiense, que entrega cupos para la Copa de Campeones de la Concacaf.

El goleador histórico de la Roja ingresó a los 57 minutos y le anularon un tanto a los 68 minutos, por una posición de adelanto previa.

El cuadro del tocopillano abrió la cuenta a los 15' con un tremendo golazo cuando el venezolano Daniel Pereira vio adelantado al arquero y desde muy cerca del círculo central sacó un remate.

En tanto, a los 71' llegó la igualdad para los Whitecaps con diana de Ryan Gauld tras un centro por bajo de la izquierda.

Consignar que la revancha se disputará el próximo 16 de septiembre. Sin embargo, antes el Montreal y Sánchez tendrán que chocar este sábado contra el Philadelphia Union por la MLS.

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