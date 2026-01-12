Alexis Sánchez ingresó en la derrota de local del Sevilla ante Celta de Vigo por la Liga de España

Sevilla venía de una dura derrota como local ante Levante en la liga española (3-0) y derrotar a Celta en la fecha 19 era derechamente una obligación.

Ello, no sólo porque el equipo andaluz está deambulando en las posiciones peligrosas de la tabla, cerca del grupo que pelea la permanencia, sino que porque el entrenador Matías Almeyda, pese a que tiene contrato por tres años, está seriamente cuestionado.

Pero Sevilla no logró el objetivo en un partido rocoso, mediocre y sin muchas emociones, donde cayó por 1-0 con un penal cobrado por Marcos Alonso a los 87’ tras un pisotón de Oso -quien ha agarrado titularidad por la lesión del chileno Gabriel Suazo- en contra de Moriba.

Pese a que en el primer tiempo tuvo alto porcentaje de posesión de pelota, careció de ideas cuando llegó área rival. De hecho, con menos ambición, Celta tuvo mejores oportunidades.

En la segunda fracción, el DT tomó decisiones e hizo ingresar a los 58’ a Alexis Sánchez por Isaac Romero, y a Rubén Vargas por Peque, buscando más peso ofensivo.

No lo logró porque el tocopillano entró poco y nada en juego y, esencialmente, porque el atacante suizo sólo estuvo cinco minutos en la cancha al recaer de la lesión que lo había aquejado en las últimas semanas.

El equipo donde también juega el nacional Gabriel Suazo, que no estuvo por lesión, llegó a su tercera derrota consecutiva en el formato liguero y la cuarta en todas las competiciones, quedando decimocuarto con 20 puntos que lo separan a 3 de la zona de descenso.

Celta en cambio, con sus ahora 29 unidades tuvo una gran recompensa: alcanzó a Real Betis en la tabla y le da lucha al equipo de Manuel Pellegrini por puestos europeos.

(Imagen: @alexis_officia1)

PURANOTICIA