Alexis Sánchez habló sobre su regreso a Udinese, estado físico y posible vuelta a Chile en un futuro

Alexis Sánchez tuvo este miércoles su esperada presentación oficial como nuevo refuerzo del Udinese de Italia, y con ello su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del cuadro bianconero.

En la ocasión, el delantero chileno se refirió a varios temas, entre ellos, un posible regreso al fútbol chileno a futuro.

"Me gustaría agradecer a toda la gente del club. Muchas cosas han cambiado, desde el estadio. Estoy listo para empezar", comenzó diciendo el goleador histórico de la Roja sobre su regreso al conjunto friuliano.

Sobre sus razones para volver al club, sostuvo: "Tuve otras ofertas, pero elegí el Udinese porque aquí me siento como en casa. Quería sentirme bien, así que era el momento adecuado para volver. Soy hincha del Udinese, es como mi familia fuera de Chile. El club luchó mucho por tenerme y por eso no tuve dudas en volver".

En cuanto a su estado físico, considerando que este fin de semana inicia la Serie A y el Udinese debutará el domingo ante el Bologna, dijo: "Aunque no me siento 100%, estoy listo para dar mi contribución al equipo. Obviamente la decisión final será del entrenador, pero siempre me siento listo. Ahora entiendo mejor los tiempos de juego y sé gestionar la energía cuando es necesario".

Respecto a sus objetivos para la temporada 2024-2025, afirmó: "La Serie A es una de las tres mejores ligas del mundo y mi objetivo es jugar consistentemente para ganarme la convocatoria a la selección chilena y seguir haciéndolo bien. Me gusta luchar y ganar. Vi a los demás jugadores entrenar y noté que hay ganas y compromiso. Creo en este plantel. Vengo aquí para hacer algo bueno y aportar mi experiencia. Espero que todos juntos podamos hacer algo hermoso por toda la ciudad".

Consultado sobre un posible regreso al fútbol chileno tras su segunda etapa en el Udinese, respondió: "Me encanta el fútbol, ahora estoy centrado en el Udinese, en el futuro veremos si podemos volver a Chile, pero por el momento solo estoy pensando en este club".

Por último, Sánchez se refirió a su salida del Inter de Milán: "Estaba feliz, pero incluso si me hubieran pedido que me quedara un año más, habría decidido irme. Todos fueron espectaculares conmigo y quiero agradecer a todos en Milán por su acogida y apoyo".

