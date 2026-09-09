Alexis Sánchez fue titular en amarga nueva derrota del CF Montreal por la MLS de EE.UU.

Alexis Sánchez no pudo poner fin a la mala racha del CF Montreal. El delantero chileno fue titular en la derrota por 2-1 ante el Charlotte FC en el Saputo Stadium, por la 24ª fecha de la Major League Soccer.

Esta fue la tercera derrota consecutiva del cuadro canadiense, que quedó en el último lugar de la tabla en la Conferencia Este.

El goleador histórico de la Roja estuvo durante los noventa minutos en el campo, por lo que completó un partido entero tras seis meses (la última vez fue en marzo por el Sevilla). Sin embargo, no pudo evitar la caída de su escuadra.

Si bien el local abrió la cuenta a los 34' por medio de Daniel Ríos, el elenco estadounidense emparejó el marcador a los 37' con diana de Liel Abada, mientras que sobre el final del cotejo, a los 81', Idan Toklomati anotó el tanto de la remontada y victoria. El tocopillano tuvo su oportunidad más clara a los 86, en un tiro libre.

Con este resultado, el CF Montreal quedó ubicado en el decimoquinto casillero, con 21 puntos y a ocho de entrar a pelear por los play-offs.

(Imagen: @cfmontreal)

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