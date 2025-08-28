Click acá para ir directamente al contenido
Alexis Sánchez fue incluido en un equipo ideal de la Serie A

El delantero chileno del Udinese integra una oncena en la que solamente aparecen jugadores mayores de 35 años del fútbol italiano.

Jueves 28 de agosto de 2025 10:00
El próximo 1 de septiembre se cerrará el mercado de fichajes del fútbol europeo y salvo una oferta de último minuto, todo indica que Alexis Sánchez se quedará finalmente en el Udinese de Italia.

Y mientras tanto, el delantero chileno fue incluido en un equipo ideal de la Serie A, pues Sky Sport realizó una oncena en la que solamente aparecen futbolistas del balompié italiano mayores de 35 años.

En la lista, el goleador histórico de la Roja, de 36 años, forma un tridente ofensivo junto a Ciro Immobile, del Bologna (35 años), y Edin Dzeko, de la Fiorentina (39 años).

El resto de la oncena es la siguiente: en la portería está Yann Sommer (Inter de Milán, 36 años); en defensa se ubican Pedro (Lazio, 38 años), Lorenzo de Silvestri (Bologna, 37 años), Francesco Acerbi (Inter, 37 años) y Matteo Darmian (Inter, 35 años); en el mediocampo Luka Modric (Milan, 39 años), Henrikh Mkhitaryan (Inter, 36 años) y Franco Vázquez (Cremonese, 36 años).

Consignar que el delantero chileno tiene contrato con el cuadro de Friuli hasta mediados de 2026.

