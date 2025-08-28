Alexis Sánchez fue incluido en un equipo ideal de la Serie A

El próximo 1 de septiembre se cerrará el mercado de fichajes del fútbol europeo y salvo una oferta de último minuto, todo indica que Alexis Sánchez se quedará finalmente en el Udinese de Italia.

Y mientras tanto, el delantero chileno fue incluido en un equipo ideal de la Serie A, pues Sky Sport realizó una oncena en la que solamente aparecen futbolistas del balompié italiano mayores de 35 años.

En la lista, el goleador histórico de la Roja, de 36 años, forma un tridente ofensivo junto a Ciro Immobile, del Bologna (35 años), y Edin Dzeko, de la Fiorentina (39 años).

El resto de la oncena es la siguiente: en la portería está Yann Sommer (Inter de Milán, 36 años); en defensa se ubican Pedro (Lazio, 38 años), Lorenzo de Silvestri (Bologna, 37 años), Francesco Acerbi (Inter, 37 años) y Matteo Darmian (Inter, 35 años); en el mediocampo Luka Modric (Milan, 39 años), Henrikh Mkhitaryan (Inter, 36 años) y Franco Vázquez (Cremonese, 36 años).

Consignar que el delantero chileno tiene contrato con el cuadro de Friuli hasta mediados de 2026.

