Alexis Sánchez firmó con el Sevilla por una temporada tras rescindir contrato con Udinese

Ya es un hecho que Alexis Sánchez vivirá su segunda experiencia en el fútbol español. Es que el atacante fue oficializado como nuevo refuerzo del Sevilla, donde compartirá con su compatriota Gabriel Suazo.

Después de que el Udinese confirmara un acuerdo para rescindir su contrato, y lo despidiera con un emotivo mensaje en redes sociales, el atacante nacional fue anunciado por el cuadro andaluz, con el que tendrá un vínculo por un año.

"El Sevilla FC y Udinese Calcio han alcanzado un acuerdo para la llegada, por una temporada, al conjunto sevillista del delantero chileno Alexis Sánchez", informó el conjunto balnquirrojo.

"Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador. Sin ir más lejos, en su palmarés figuran, entre otros trofeos: una liga española, una Copa del Rey, dos FA Cup, dos títulos de la Serie A, dos copas de Italia, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y dos Copas América con Chile, con la que acumula 168 internacionalidades absolutas", agregaron.

Consignar que el goleador histórico de la Roja logró fichar en el elenco hispano sobre el cierre del libro de pases del fútbol europeo, y la operación se dio porque el técnico Matias Almeyda lo conoce desde River Plate.

Esta será la segunda experiencia del tocopillano en La Liga, tras su paso por el Barcelona entre 2011 y 2014 y Sánchez podría tener su estreno en el Sevilla después del mini receso por la fecha FIFA, cuando el equipo andaluz enfrente al Elche el viernes 12 de septiembre.

(Imágenes: Sevilla)

