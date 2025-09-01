Udinese oficializó la salida de Alexis Sánchez con emotivo mensaje: "Siempre será nuestro Niño Maravilla"

Es cosa de horas para que Alexis Sánchez sea oficializado como nuevo refuerzo del Sevilla y vivir su segunda experiencia en el fútbol español tras su paso por el Barcelona.

Es que cuando parecía que se quedaba en el Udinese de Italia, elenco con el que tenía contrato hasta mediados de 2026, justo sobre el cierre del libro de pases del fútbol europeo se dio a conocer que el delantero chileno partirá al cuadro andaluz, donde milita su compatriota Gabriel Suazo. De hecho, este lunes el tocopillano arribó a España para cerrar su traspaso y firmar contrato.

Y durante la tarde de este lunes, el cuadro italiano oficializó la salida del goleador histórico de la Roja y lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Se dividen los caminos entre Udinese y Alexis Sánchez. El club y la leyenda bianconera han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo", sostuvo el club en la misiva.

"Alexis siempre será un emblema de la historia del Udinese, y todo el club le agradece los recuerdos compartidos, recuerdos que permanecerán grabados en el corazón de nuestra afición", añadió el conjunto de Friuli.

Por último, agregó: "Sánchez siempre ha demostrado la máxima profesionalidad y amor por nuestros colores, incluso a su regreso al Friuli el año pasado. El club le desea a Alexis mucha suerte, ya que siempre será nuestro Niño Maravilla".

(Imágenes: @alexis_officia1, Udinese)

