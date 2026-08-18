Alexis Sánchez detalla su arribo a la MLS y aborda un posible regreso a Chile

Alexis Sánchez vive días agitados en el CF Montreal de la Major League Soccer. El delantero chileno fue oficializado la semana pasada como nuevo refuerzo del conjunto canadiense y ya tuvo su primera conferencia de prensa como jugador del club.

En conversación con medios locales, el goleador histórico de la Roja explicó las razones que lo llevaron a dejar el fútbol europeo para continuar su carrera en la MLS, donde espera competir al más alto nivel.

"Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: '¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?'", comenzó diciendo el tocopillano.

"Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montreal es un club que confió en mí; una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón", añadió.

Sobre sus primeras impresiones de Montreal, el delantero nacional destacó el potencial de la ciudad y manifestó su deseo de contribuir a fortalecer el vínculo entre el club y sus hinchas.

"La ciudad quiere crecer en la pasión que hay por el club. Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí, así que espero que el fútbol también sea lo mismo, que la gente vaya al estadio, que disfrute en familia, y poder darle una alegría a los hinchas".

ESSTADO FÍSICO

Respecto a su condición física y a su adaptación al fútbol estadounidense, Sánchez aseguró que se encuentra entrenando, aunque reconoce que todavía necesita sumar partidos para alcanzar su mejor nivel.

"Estuve entrenando en Italia; obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los partidos me sentiré mejor físicamente. Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años; me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme rápido cuando llego a un equipo".

¿REGRESO A CHILE?

Por último, el delantero nacional se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol chileno una vez que termine su etapa en la MLS, dejando abierta la puerta a volver al país para compartir su experiencia con las nuevas generaciones.

"En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos. En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender. Entonces, me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo".

Por ahora, Alexis Sánchez podría ser incluido en la nómina del CF Montreal para enfrentar este miércoles al Columbus Crew, duelo que está programado para las 19:30 horas.

(IMAGEN DE @CFMONTREAL)

PURANOTICIA