Alexis Sánchez debutó con la camiseta del Montreal en el triunfo ante el Columbus Crew por la MLS

Alexis Sánchez debutó con la camiseta del CF Montreal de la Major League Soccer, cuadro que se repuso a un blooper de Thomas Gillier y derrotó por 2-1 a Columbus Crew, donde el atacante criollo Gonzalo Tapia no fue citado.

El equipo de los chilenos arrancó el partido con el pie derecho y se puso en ventaja por medio de Prince Owusu, quien definió por bajo ante el portero tras un pase entrelíneas de Hennadiy Synchuk (5').

Sin embargo, cuando se disputaba el minuto veinte llegó el momento fatal del guardameta criollo, quien no fue capaz de despejar un pase de su compañero Jalen Neal, terminó rozando el balón y este ingresó sin oposición a su arco.

No obstante, la visita no perdió el control del compromiso y luego de varias llegadas al pórtico contrario, desequilibró el marcador con una anotación de Noah Streit (77'), quien comandó y capitalizó un veloz contragolpe.

Inmediatamente después, Sánchez saltó a la cancha y aunque no fue factor en el resultado, colaboró para sostener el marcador y así, el elenco canadiense volvió a ganar después de ocho jornadas.

De esta manera, el "Impact" se mantuvo 14° en la Conferencia Este. pero ahora con veinte puntos, mismas unidades del conjunto aurinegro que quedó 12° por su mejor diferencia de gol.

CF Montreal enfrentará este sábado a Los Angeles Galaxy desde las 19:30 horas. Ese mismo día, Columbus Crew se verá las caras con Nashville SC a contar de las 20:30 horas.

(Imagen: @cfmontreal)

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