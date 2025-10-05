Alexis Sánchez convirtió de penal en goleada 4-1 del Sevilla ante el Barcelona en La Liga

El estadio Sánchez Pizjuán se volvió una fiesta luego que Sevilla se impusiera por un rotundo 4-1 a Barcelona en el marco de la octava fecha de La Liga de España.

Y quien fue el que abrió la puerta para las celebraciones fue el delantero chileno Alexis Sánchez, quien fue el encargado de poner el 1-0 a los 11 minutos, de penal, luego de una infracción cobrada al uruguayo Ronald Araujo contra Isaac Romero.

El tanto alentó a los sevillanos, que se hicieron dueños del partido y las llegadas, pero el segundo gol tardó en llegar: a los 36 minutos, tras perder tres ocasiones clarísimas, Romero por fin alargó la ventaja.

No obstante, el término del primer tiempo no dejó gran sabor de boca a Sevilla porque los catalanes lograron descontar al séptimo minuto de descuento, con una precisa volea de Marcus Rashford tras asistencia de Pedri.

El gol alentó a Barcelona de cara al segundo tiempo y, si bien, Sevilla no perdía compostura colectiva en la defensa -con buena actuación de lateral chileno Gabriel Suazo, quien jugó los 90 minutos- estaba la incógnita si es que se podría resistir el asedio catalán.

Y pareció que no podría porque a los 74 minutos Barcelona se vio favorecido por el cobro de un penal, pero el polaco Robert Lewandowsi lo falló y ahí el partido volvió a ser dirigido por Sevilla que, con dos contraataques letales escribió la histórica goleada con anotaciones de José Ángel Carmona (89’) y Akor Adams (96’).

En medio de esos tantos (92’), el DT Matías Almeyda reemplazó a Alexis Sánchez por Chidera Ejuke para que el chileno recibiera los aplausos de una hinchada que ya lo adoptó como un ídolo.

