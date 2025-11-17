Alexis ilusiona a todo Sevilla con su regreso para el derbi ante Real Betis

A dos semanas del esperado clásico ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, el delantero nacional Alexis Sánchez llenó de ilusión a todo Sevilla con su posible regreso para el derbi andaluz.

El "Niño Maravilla", quien ha estado lesionado durante los últimos días, subió a sus redes sociales pequeños videos donde se le vio entrenar sobre césped por primera vez desde sus problemas físicos.

En los registros, se ve al chileno trabajando con balón y probando la puntería de cara al arco, algo que ha sido interpretado como que su recuperación va viento en popa.

De todas maneras, El Desmarque subrayó que "nadie tomará riesgos innecesarios. Alexis Sánchez quiere estar ante el Betis, Matías Almeyda querría contar con él ante los verdiblancos, pero nadie tomará riesgos innecesarios".

"Todas las partes entienden que la cita es importante, pero son solo tres puntos y resultaría mucho más importante contar con él en la mayor parte de encuentros posibles en esta temporada tan complicada", añadieron en la publicación.

Por último, el citado medio destacó que "la experiencia de Alexis Sánchez le hace conocer su cuerpo a la perfección y cualquier recuperación precipitada deberá ser examinada tanto con el cuerpo médico como con el cuerpo técnico, que evaluará todo tipo de riesgos".

PURANOTICIA