Alexis envió sentido mensaje a Nelson Acosta: "Le agradezco mucho por darme la oportunidad de crecer, sin su oportunidad yo no estaría aquí"

Alexis Sánchez repasó distintos momentos de su exitosa carrera futbolística, la cual arrancó en Cobreloa y lo tiene actualmente en el Olympique de Marsella.

En una extensa entrevista con TVN, el goleador histórico de la Selección chilena recordó a Nelson Acosta, experimentado entrenador que lo hizo debutar en el cuadro loíno.

"Me ayudó, me hizo debutar, me enseñó. Tenía 15 años. Se sentaba y decía vengan para acá (a los referentes del plantel). Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, Mauricio Aros. Yo atrás no podía mirar. Decía: 'Cómo este pendejo que está acá los hace ganar partidos, somos boludos nosotros ya'. Yo decía: 'quédate callado', porque el jugador grande se podía sentir opacado por uno que tenía 15 años", relató el tocopillano.

"Mi sueldo eran 200 lucas al mes y vivía con eso. Tenía que mandar a Tocopilla, a mi mamá. Él me marcó mucho. Después me llamó a la selección. Le agradezco mucho por darme la oportunidad de crecer, sin la oportunidad de Acosta yo no estaría aquí", añadió.

Además, tuvo palabras para Pep Guardiola, quien lo dirigió en el Barcelona, para Arsene Wenger, con quien estuvo en el Arsenal y José Mourinho en el Manchester United: "Mourinho es especial. Guardiola organiza todo. Es un detallista en todo ámbito. Wenger, señor del fútbol. Siempre elegante, respetuoso. Me gustaría mezclar todo eso y enseñarle a los niños pequeños acá en Chile".

Eso sí, reveló que Guardiola está "sentido" con él por no recalar en el Manchester City y terminar fichando en el United: "Ya no volvimos a hablar. No sé si se enojó, pero estaba sentido. Estábamos a punto (de concretar el fichaje)".

Consultado sobre cuál fue momento futbolístico "más potente", Alexis sostuvo: "En el Arsenal era todo. Me sentía bien físicamente. La gente me quería. En el campo cerraba los ojos y mis piernas andaban solas. Me sentía feliz, en mi mejor momento".

También, agregó: "En el Udinese, en el estadio, está mi foto en camarín. Están todos los históricos. Me siento orgulloso de estar ahí. Yo no espero el reconocimiento, eso lo he aprendido en el tiempo. Tú no esperes el reconocimiento del mundo, es difícil que llegue. Tienes que sentirte orgullo tú mismo, porque lo otro nunca llega. No hay que esperarlo. Cuando menos esperan, llegan las cosas. A veces estoy solo en la casa, con los perros, y hago un brindis por mí, por lo que he hecho en la carrera".

