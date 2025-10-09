Alexander Aravena fue liberado de la convocatoria de Chile: es la tercera baja para el amistoso ante Perú

Cuando falta un día para el amistoso entre la Selección chilena y Perú en el estadio Bicentenario de La Florida, la Roja sumó a su tercera baja.

El combinado criollo liberó a Alexander Aravena, quien presentó una molestia en los aductores que le impide estar a disposición del técnico Sebastián Miranda.

De esta manera, el futbolista de Gremio de Porto Alegre se sumó al defensa Iván Román y al volante Lucas Assadi, quienes fueron desconvocados este miércoles.

Cabe recordar que el elenco nacional citó de emergencia a los mundialistas sub-20 Agustín Arce, Ian Garguez y Lautaro Millán.

PURANOTICIA