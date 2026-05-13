Alejandro Tabilo ya tiene rival y programación para su debut en el Challenger de Valencia

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) ya dejó atrás la humillante eliminación en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma y se trasladó a España para disputar esta semana el Challenger 175 de Valencia.

Como el chileno es el primer cabeza de serie del certamen, quedó libre en primera ronda y debutará recién en octavos de final, donde ya tiene rival y programación.

"Jano" enfrentará al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°), quien este miércoles eliminó al local español Daniel Mérida (86°) por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2.

Ante el norteamericano cayó en la primera ronda del Abierto de Australia 2024 en cinco sets, en el que es el único enfrentamiento entre ambos.

El partido fue programado para este jueves en el primer turno de la Pista Central, por lo que arrancará a las 05:00 horas chilena.

Consignar que en el Challenger de Valencia, Tabilo lucha por intentar ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, para sí poder enfrentar a rivales de menor ranking en las primeras rondas (necesita estar entre los 32 primeros de la clasificación mundial en la actualización del lunes 18 de mayo).

Eso sí, el nacional solamente sumaría puntos llegando a la final o consagrándose campeón en el challenger hispano, debido a la regla de los 18 torneos contables para el ranking considerando las últimas 52 semanas.

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