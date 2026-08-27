Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en el US Open: enfrentará al alemán Yannick Hanfmann

A la espera de lo que puedan hacer Cristian Garin (135° del ranking ATP) y Tomás Barrios (144°) en la última ronda de la qualy, de momento Alejandro Tabilo (28°) es el único tenista chileno instalado en el cuadro principal del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Y "Jano" ya conoce al jugador que tendrá al frente en su estreno en el main draw, luego de que este jueves se realizara el sorteo del cuadro principal del certamen estadounidense.

El nacional, quien figura como 25° cabeza de serie, fue emparejado en primera ronda con el alemán Yannick Hanfmann (54°), frente a quien registra tres enfrentamientos previos, todos disputados durante 2024.

El historial favorece al chileno, quien ganó los dos primeros encuentros ante el germano: en el ATP 250 de Buenos Aires y posteriormente en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Sin embargo, Hanfmann se impuso en el tercer enfrentamiento, correspondiente a la fase de grupos de Copa Davis.

POSIBLE DUELO CON ZVEREV

En caso de superar al alemán, Tabilo enfrentaría en segunda ronda al ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y un jugador proveniente de la qualy o un lucky loser.

El camino del chileno podría complicarse considerablemente en una eventual tercera ronda, ya que asoma como posible rival el alemán Alexander Zverev, actual número dos del mundo y primer cabeza de serie de su sector del cuadro.

De esta manera, Tabilo ya tiene definida su ruta inicial en Nueva York, mientras Garin y Barrios buscarán sumarse al cuadro principal desde la fase de clasificación.

PURANOTICIA