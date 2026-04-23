Alejandro Tabilo ya tiene programación para medirse ante el 14 del mundo en el Masters de Madrid

Con el definitivo adiós de Cristian Garin (85° del ranking ATP), Alejandro Tabilo (43°) quedó como único chileno en carrera en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid.

Durante la jornada de este miércoles, "Jano" concretó su estreno superando con un sólido triunfo al francés Valentin Royer (72°). Gracias a esta victoria, el tenista logró avanzar a la segunda ronda del torneo, instancia en la que deberá enfrentar al checo Jiri Lehecka (14°).

El jugador europeo llega a este cruce tras quedar libre en la primera fase, beneficio otorgado en su condición de 11° cabeza de serie.

Para este viernes quedó fijada la programación del compromiso por parte de la organización del evento. El cotejo se llevará a cabo en el segundo turno del court 4, inmediatamente después del encuentro que protagonizarán el estadounidense Emilio Nava y el monegasco Valentin Vacherot (17°). Dado que ese primer partido arranca a las 05:00 horas chilena, se estima que el nacional vería acción a eso de las 07:00 horas de nuestro país.

Este duelo asoma como una revancha para el zurdo nacido en Canadá. Hace apenas dos semanas, el europeo fue su verdugo durante la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, ocasión en la que logró imponerse mediante una remontada que finalizó con parciales de 4-6, 7-6 (4) y 6-3.

Cabe destacar que el checo viene cumpliendo una buena temporada. Su positivo momento quedó en evidencia en Miami, certamen donde alcanzó su primera final de Masters 1.000, cayendo únicamente frente al actual número uno del planeta, el intratable italiano Jannik Sinner.

De todas formas, Tabilo ya sabe lo que es derribar a un top 20 en este 2026. Fue precisamente en la segunda ronda del mismo certamen de Florida donde sorprendió al ruso Andrey Rublev, 16 en ese entonces. Por lo tanto, la ilusión de dar un golpe en la "Caja Mágica" de Madrid está intacta.

PURANOTICIA