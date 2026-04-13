Alejandro Tabilo ya tiene programación para su duro debut ante Joao Fonseca en el ATP 500 de Múnich

Con el objetivo puesto en Roland Garros, el periplo por Europa sobre polvo de ladrillo sigue su curso para Alejandro Tabilo (45° del mundo). Durante esta semana, el tenista nacional formará parte del cuadro principal del ATP 500 de Múnich, certamen en el que deberá afrontar un complejo estreno frente al ascendente jugador brasileño Joao Fonseca (35°).

La agenda para este compromiso ya quedó definida. Será a las 05:00 horas de este martes cuando "Jano" salte a disputar el primer turno en la cancha central del torneo germano.

El desafío no será nada sencillo para la raqueta nacional. Su rival sudamericano está recuperando el nivel de 2025, lo que quedó en evidencia la semana pasada al instalarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. En dicha instancia del principado, Fonseca cayó batallando en tres sets frente al actual número tres del planeta, el alemán Alexander Zverev.

Los registros previos entre el zurdo nacido en Canadá y el tenista carioca marcan que este será su tercer cara a cara, con un historial que favorece íntegramente al representante chileno gracias a dos triunfos. El antecedente más reciente ocurrió en febrero de este mismo año, ocasión en la que "Ale" se impuso en un gran partido válido por los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires, competencia donde su oponente llegaba como campeón defensor. Previamente, la primera victoria nacional se registró durante los octavos de final del ATP 250 de Bucarest en 2024.

El certamen en Alemania representa una inmejorable ocasión para que el deportista sume valiosos puntos en el ranking. Cabe destacar que el chileno no defiende unidades hasta el inicio de Roland Garros, ya que durante esta misma fecha del año pasado debió ausentarse del circuito a causa de una lesión.

PURANOTICIA