Alejandro Tabilo ya tiene horario para su debut en Australia

Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) ya tiene todo listo para su debut en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. El número uno de Chile saltará a la cancha este domingo a las 21:00 horas, cuando enfrente al francés Quentin Halys (85°).

El encuentro se disputará en el Court 15 del complejo de Melbourne Park, en un duelo que marcará el inicio del camino del chileno en uno de los torneos más exigentes del circuito internacional.

Tabilo y Halys solo se han enfrentado una vez anteriormente, en el circuito Challenger, ocasión en la que el tenista francés logró imponerse, antecedente que añade un ingrediente especial a este nuevo cruce.

En caso de avanzar a la segunda ronda, el panorama para el chileno se tornaría considerablemente más complejo, ya que podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev (12°) o al neerlandés Jesper de Jong (73°), rivales de mayor jerarquía en el cuadro.

Por su parte, el otro chileno presente en el cuadro principal del Abierto de Australia, Cristian Garín, tiene previsto su debut para el lunes, aunque su horario y cancha aún están por confirmarse, completando así la representación nacional en Melbourne.

PURANOTICIA