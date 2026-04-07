Alejandro Tabilo y Cristian Garin ya tienen programación para la segunda ronda del Masters de Montecarlo

La organización del Masters 1.000 de Montecarlo ya oficializó el cronograma para los representantes chilenos Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) y Cristian Garin (109°), quienes buscarán seguir avanzando en el cuadro principal del certamen. Ambos deportistas nacionales ya conocen los horarios y canchas donde disputarán sus respectivos encuentros de segunda ronda.

El primero en saltar a la arcilla será "Jano", quien tiene programado su compromiso frente al checo Jiri Lehecka (13°) en el turno inicial de la Court EA de Massy. Debido a esta disposición, el zurdo nacido en Toronto comenzará su partido a las 05:00 horas de nuestro país.

El desafío para el chileno no es menor, considerando que buscará una revancha personal ante el europeo, quien se ha impuesto en los únicos dos duelos previos entre ambos. Si logra superar esta barrera, Tabilo se encontrará en la instancia de octavos de final con el kazajo Alexander Bublik (11°), quien viene de eliminar al francés Gael Monfils (199°).

Por otro lado, "Gago" tendrá una cita de alto impacto en la cancha principal del torneo monegasco. El ariqueño jugará en el segundo turno de la jornada, aproximadamente a las 06:30 horas, para medirse ante el alemán Alexander Zverev, actual número tres del escalafón mundial. Pese a la diferencia de ranking, el historial favorece al nacional, quien ha derrotado al germano en dos de las tres ocasiones en que se han enfrentado.

En el escenario de que Garin logre dar el golpe y eliminar al tercer preclasificado, su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el ruso Andrey Rublev (15°) y el belga Zizou Bergs (47°), protagonista de una bullada polémica con el chileno por Copa Davis.

PURANOTICIA