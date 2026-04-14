Alejandro Tabilo y Cristian Garin aseguraron su ingreso directo al cuadro principal de Roland Garros

Este martes se publicó la lista de entrada al Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, certamen que tendrá entre sus protagonistas a dos tenistas nacionales.

Gracias a su condición como los dos chilenos mejor ubicados en el ranking ATP, Alejandro Tabilo (45° del mundo) y Cristian Garin (83°) consiguieron un boleto directo para competir en el cuadro principal del certamen.

Por otro lado, el escenario es distinto para Tomás Barrios (120°) y Nicolás Jarry (155°). Ambos deportistas deberán aguardar hasta el próximo 28 de abril, momento exacto en el cual se revelará la nómina de participantes que disputarán la qualy con el objetivo de ingresar al main draw.

Haciendo un repaso por lo ocurrido en la edición de 2025, es importante señalar que tanto "Gago" como "Tomi" resultaron eliminados en la etapa clasificatoria. Por su parte, "Nico" y "Jano" finalizaron su participación despidiéndose en la primera y segunda fase, respectivamente.

PURANOTICIA