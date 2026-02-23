Alejandro Tabilo volvió al Top 50 tras alcanzar la final del ATP 500 de Río de Janeiro

Comenzó un nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo importantes cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

La gran novedad es que Alejandro Tabilo, primera raqueta nacional, volvió al top 50 tras llegar a la final en el ATP 500 de Río de Janeiro. "Jano" escaló 26 puestos para ubicarse en el casillero 42°.

En tanto, Cristian Garin retrocedió cuatro lugares, del 89° al 93°, mientras que Tomás Barrios bajó del 107° al 112° y Nicolás Jarry descendió 12 lugares, del 143° al 155°.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz aumentó su distancia en la cima tras ganar el ATP 500 de Doha. El italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic completan el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 13.550 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.400 puntos (0)

3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)

4° Alexander Zverev (Alemania) 4.555 (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.235 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (+1)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.080 (-1)

9° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.050 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

42° Alejandro Tabilo 1.113 (+26)

93° Cristian Garin 656 (-4)

112° Tomás Barrios 551 (-5)

155° Nicolás Jarry 391 (-12)

316° Matías Soto 157 (+1)

698° Daniel Núñez 46 (+4)

796° Benjamín Torrealba 35 (-3)

956° Diego Fernández 20 (-3)

988° Nicolás Villalón 18 (-3)

PURANOTICIA